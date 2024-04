POL-PIING: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ingelheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der PKW eines Anwohners der Goethestraße in Ingelheim rundum mit schwarzem Sprühlack besprüht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt ...

