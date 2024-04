Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl Obstgestell für Verkaufsflächen

Ingelheim (ots)

Durch einen Mitarbeiter des Edeka-Marktes in Heidesheim wird mitgeteilt, dass es am 05.04.2024 in den frühen Morgenstunden (05:00 Uhr) zu einem Diebstahl eines Obstgestelles auf dem Parkplatz des Marktes gekommen sei. Vor Ort können entsprechende Videoaufzeichnungen gesichtet werden. Es ist zu erkennen, wie der unbekannte Täter das Gestell, welches sich zwischen einem Container und einem Anbau auf dem Parkplatz des Marktes befindet, zunächst auseinanderbaut und dann in sein Fahrzeug, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes, beim dort ansässigen Dehner-Markt befindet, verbringt. Ein Kennzeichen des Fahrzeugs kann nicht abgelesen werden. Beschreibung des unbekannten Täters:

- männlich - schwarze Mütze - schwarze Jacke mit Aufnähern - khakifarbene Cargohose - schwarze Turnschuhe - schwarze Bauchtasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell