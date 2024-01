Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger Dortmunder nach Raub verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Samstag (30. Dezember) um 02.00 Uhr beraubte ein männlicher Täter einen 18-jährigen Dortmunder. Der Dortmunder befand sich in der Stadtmitte auf der Lütge Brückstraße im Bereich der Hausnummer 4 in Höhe eines Bekleidungsgeschäfts.

Ein unbekannter Täter griff dem Dortmunder unvermittelt in die Pullovertasche. Dieser wehrte sich, indem er den Täter von sich schubste. Daraufhin erhielt der 18-Jährige einen Faustschlag ins Gesicht. Nach einem gegenseitigen Gerangel zwischen beiden Personen zerbrach eine Glasflasche. Der Täter griff den Dortmunder mit dem Flaschenhals der zerbrochenen Flasche an. Dabei verletzte sich der Dortmunder an der Hand. Das Mobiltelefon fiel durch den Angriff aus seiner Hosentasche. Der Täter hob das Telefon vom Boden auf und flüchtete mit diesem in unbekannte Richtung. Der Täter kann nicht beschrieben werden.

Wer kann Angaben zum Angriff oder flüchtigen Täter machen, Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache Dortmund unter 0231 / 132 - 7441.

