POL-DO: Ergänzende Bilanz von Polizei und Stadt Dortmund - Einsatzzahlen entsprechen dem üblichen Durchschnitt

Dortmund (ots) - Bei einer Auseinandersetzung am 30.12.2023 um 13:30 Uhr in Brilon soll ein 62-jähriger Mann in seiner Wohnung einen 59-Jährigen mit mehreren Messerstichen verletzt haben. Der lebensgefährlich verletzte Mann verließ die Wohnung und setzte sich in der Nähe auf eine Bank, wo er von einem Zeugen aufgefunden wurde. Dieser wählte den Notruf. Der ...

mehr