Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Grober Unfug/Sachbeschädigung/Diebstahl

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom Freitag, 22.03.2024 auf Samstag, 23.03.2024 ereignen sich im Zeitraum von wenigen Stunden diverse gleichgelagerte Ereignisse von Vandalismus. Im Bereich Leinpfad kam es auf einer Baustelle zu einem Diebstahl von Nissenleuchten, hier wurden zudem mehrere Warnbarken umgeworfen. Im Bereich der Neuen Mitte wurden in der Unterführung zum Bahnhofsgelände Glaselemente zerstört. Hier wurden mögliche DNA-Spuren sichergestellt, die Auswertung der Videoüberwachung dauert an. Des Weiteren wurde in Frei-Weinheim durch eine männliche Person ein Wohnwagen über die Straße gezogen. Beim Erblicken des Mitteilers sei die Person fußläufig geflüchtet. Der Wohnwagen konnte wieder an seine Eigentümer übergeben werden. Bei den genannten Sachverhalten könnte es sich womöglich um dieselbe Personengruppe gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell