Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl

Ingelheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag (14.03.) wurde in der Zeit zwischen 18:10 Uhr und 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße eingebrochen. Zunächst erging über eine Zeugin der Hinweis, dass eine männliche Person über einen Zaun geklettert und auf sie zu gerannt sei. Daraufhin informierte sie die Polizei. Im Rahmen der Befragung der Zeugin, gibt eine weitere männliche Person an, dass bei ihm in die Wohnung eingebrochen sei. Durch das Einschlagen eines Fensters gelang der unbekannte Täter in die Wohnung und entwendete einen Rucksack. Durch die Zeugin kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 175cm groß - schlanke Statur - dunkler Taint - dunkler Vollbart - trug eine dunkle Wollmütze - trug vermutlich eine weiße Trainingsjacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

