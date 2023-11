Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den 1. FC Nürnberg - Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und der Bundespolizei Karlsruhe:

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC den 1. FC Nürnberg zum 14. Spieltag der 2. Fußballbundesliga im BBBank Wildpark.

Spätestens mit Stadionöffnung um 11:30 Uhr wird der Adenauerring für den Fahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions gesperrt. Abhängig vom Personenzulauf zum BBBank Wildpark kann die Sperrung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. Im Zusammenhang mit der Verkehrssperrung richtet die Polizei Gittersperren im Bereich Adenauerring / Stutenseer Allee (früher "Nackter Mann") ein, um die Fantrennung zu gewährleisten. Infolge der Sperrung ist mit erheblichem Rückstau und Verzögerungen zu rechnen.

Aufgrund der besonderen Verkehrssituation gibt die Polizei folgende Empfehlungen und Hinweise zu den verschiedenen Anreisewegen für Heim- und Gästefans ins Stadion.

Fans der Gastmannschaft:

Für die Anfahrt über die Bundesautobahn (BAB) 5 empfehlen wir Ihnen dringend, die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die Bundesstraße (B) 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B 36 nach Karlsruhe. Sie verlassen die B 36, der Wegweisung folgend, in Richtung KA-Zentrum / Neureut und fahren weiter über die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf den Adenauerring in Richtung Stadion. Nur auf dieser Strecke gelangen Sie zu den für Sie reservierten Parkplätzen.

Für Pkw und "9-Sitzer" ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Birkenparkplatz reserviert. Parktickets können unmittelbar an der Einfahrt für zehn Euro erworben werden. Auf dem Adenauerring erfolgt kurz vor dem Stadion eine "Vorkontrolle". Um Wartezeiten zu reduzieren, halten Sie bitte ihre Eintrittskarte(n) fürs Stadion bereit.

Im BBBank Wildpark befindet sich der Gästebereich auf der Nord- und Osttribüne (Blöcke "N4" und "NO"). Wie auch bei der letzten Begegnung befindet sich der Gästeeingang aufgrund noch anstehender Außenarbeiten weiterhin unmittelbar gegenüber der Gästeparkfläche auf dem Birkenparkplatz.

Die Bundespolizei wird ihren Teil dazu beitragen, dass Ihre An- und Abreise mit der Bahn schnell und problemlos verläuft. Bei Ihrer Ankunft am Hauptbahnhof Karlsruhe weisen Ihnen die Einsatzkräfte gerne den Weg zu den am Hauptausgang bereitgestellten Shuttlebussen, mit welchen Sie ohne Probleme den BBBank Wildpark erreichen. Diese Shuttlebusse bringen Sie nach Spielende auch wieder zum Hauptbahnhof zurück.

Fans der Heimmannschaft:

Die Anfahrt mit Kraftfahrzeugen zum BBBank Wildpark aus Richtung Willy-Brandt-Allee ist ausschließlich für Gästezuschauer und Besucher bestimmter Hospitality-Bereiche vorgesehen. Fahrzeuge ohne entsprechende Parkberechtigung werden bei der "Vorkontrolle" auf dem Adenauerring konsequent abgewiesen. Eine Durchfahrt für den Kraftfahrzeugverkehr zum Heimbereich des Birkenparkplatzes ist nicht möglich. Daher bitten wir alle mit Kraftfahrzeugen anreisenden Fans des Karlsruher SC ohne entsprechende Parkberechtigung, den BBBank Wildpark nicht aus dieser Richtung anzusteuern.

Besucher der Ost-, Süd- und Westtribüne werden gebeten, das Stadion aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ab dem Durlacher Tor verkehren ab Stadionöffnung im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion.

Besuchern der Nordtribüne (Blöcke NW, N1 bis N3) empfehlen wir die Anfahrt ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Karlsruher Innenstadt und von dort den anschließenden Fußweg über den Schlossgarten zum Stadionzugang "Germania". Diese Strecke kann alternativ auch von Besucherinnen und Besuchern der Westtribüne genutzt werden.

Umleitungsstrecke für Fußgänger und Fahrradfahrer

Aufgrund der Sperrmaßnahmen auf dem Adenauerring wird für Fußgänger und Fahrradfahrer, welche die obigen Hinweise nicht berücksichtigen, eine Umleitungsstrecke ab Adenauerring / Friedrichstaler Allee zur Theodor-Heuss-Allee eingerichtet, auf welcher sie mit entsprechender Zeiteinbuße die jeweiligen Stadionzugänge erreichen können.

Allgemeine Hinweise

Die Polizei wird zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung am Spieltag mit ausreichenden Kräften im Einsatz sein und gemeinsam mit Ordnern des KSC für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in und um das Stadion sorgen. Zudem setzt die Polizei erneut eine Flugdrohne ein, um das Geschehen aus der Luft im Auge behalten. Abschließend weisen wir auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht gestattet ist.

Alexander Auerbach, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Manuel Jung, Pressestelle Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell