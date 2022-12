Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unfallflucht in der Quellenstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht weitere Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in der Quellenstraße in Renningen ereignete. Ein noch unbekannter Lenker eines LKW mit vermutlich osteuropäischem Kennzeichen war in Richtung der Poststraße unterwegs und kam hierbei mutmaßlich zu weit nach links, so dass er den Zaun eines Privatgrundstücks touchierte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

