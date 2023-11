POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Fußgänger gesucht

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer am Dienstagmorgen in Knielingen wurde eine 74-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr die Radfahrerin gegen 09:40 Uhr entlang der Schultheißstraße in Richtung Westen. An der Einmündung Eggensteiner Straße missachtete ...

mehr