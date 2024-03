POL-PIING: Einbruchsdiebstahl - Markthalle Heidesheim

Ingelheim-OT Frei-Weinheim (ots) - Am Samstagabend wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine verdächtige Person an einem Fahrzeug in Frei-Weinheim gemeldet. Während der Überprüfung des telefonisch mitgeteilten Kennzeichens stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein am Donnerstag in Ingelheim ...

mehr