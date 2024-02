Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in einer Gartenanlage

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, gegen 20.15 Uhr, teilte die Rettungsleitstelle den Brand von einer Hecke und Bäumen in Rudolstadt An den Langen Bergen mit. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf umliegende Objekte und Wochenendhäuser verhindern. Es verbrannten mehrere Sträucher und 3 Bäume. Der geschätzte Sachschaden beträgt ca. 100,-Euro. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf die Brandursache ergaben sich vorerst nicht.

