Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand

Tanna (ots)

Am Freitag, gegen 12.00 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein Wohnhausbrand in Tanna / Mielsdorf bekannt. Mutmaßlich aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung von einem Ofen entstand ein Brand im Wohnzimmerbereich des Anwesens. Das Feuer griff anschließend rasch auf umliegendes Mobiliar über und konnte durch den Wohnungsinhaber selbst nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 13.00 Uhr gelang es den eingesetzten Feuerwehren, dass Feuer zu löschen. Der Wohnungsinhaber zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100000,- Euro. Dieses ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell