Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung endet im Gefängnis

Pößneck (ots)

Am Samstag, den 24.02.2024, kam es gegen 17:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, auf Höhe der Kreissparkasse in Pößneck. Durch die Freundin einer der Beteiligten wurde umgehend die Polizei über den Sachverhalt informiert. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, konnte sich der Sachverhalt bestätigen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde allerdings bekannt, dass gegen den Freund der Mitteilerin ein offener Haftbefehl vorlag. Eine Abwendung des Haftbefehls mittels Zahlung konnte vor Ort weder durch den Freund noch durch die Freundin realisiert werden, weshalb dieser im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

