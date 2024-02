LPI-SLF: Getuntes, Pedelec gestopp

Sonneberg (ots) - Am Freitag, gegen 14.16 Uhr, wurde ein 42-jährige Pkw-Fahrer in Sonneberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein mit ihm durchgeführter und gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Es wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

