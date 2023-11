Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Restaurant eingebrochen

Erkelenz (ots)

Ein Restaurant an der Hauptstraße war zwischen 23 Uhr am 1. November (Mittwoch) und 9.30 Uhr am 2. November (Donnerstag) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen durch einen Rückwärtige Tür in die Räumlichkeiten ein und stahlen Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird nun ermittelt.

