Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: BMW nach Verkehrsunfall auf der B 56 gesucht

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am Donnerstag, 2. November, ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 56 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 67-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem Pkw Mazda auf der B 56 aus Richtung Aldenhoven kommend in Richtung Heinsberg. Dabei kam er von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Pkw Honda zusammen, in dem sich zwei Personen befanden. Der 47-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Seine Beifahrerin, eine 36-jährige Frau aus Heinsberg, zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen verletzten Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert und verblieben ebenfalls stationär. Zeugenangaben zufolge wurde ein schwarzer Pkw BMW beobachtet, der kurz vor dem Unfallgeschehen den Mazda des 67-jährigen Heinsbergers rechtsseitig über den dortigen Verzögerungsstreifen überholt habe. Der Fahrer dieses Fahrzeugs verließ die B 56 dann an der Anschlussstelle Teveren. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, insbesondere zu dem gesuchten Pkw BMW machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

