Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geldbörse aus Fahrradgepäcktasche entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.09.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einer Fahrradgepäcktasche eine Geldbörse. Die 71-jährige Geschädigte war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad in der Fußgängerzone unterwegs und bemerkte nicht den Diebstahl der Geldbörse, welche sich in einer kleinen Fahrradtasche befand. Die kleine Fahrradtasche befand sich in einer Gepäcktasche, die am Gepäckträger befestigt war. In der Geldbörse befanden sich ein Mobiltelefon, Bargeld, Bankkarten sowie Identitätsdokumente.

