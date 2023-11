Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufbrüche von Handwerkerfahrzeugen - Durchsuchungen in Köln

Köln-Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (2. November) hat die Polizei Köln in einem Verfahren der Staats-anwaltschaft Mönchengladbach wegen des Verdachts des bandenmäßigen Dieb-stahls aus Handwerkerfahrzeugen zwei Wohnungen in den Kölner Stadtteilen Dellbrück und Kalk durchsucht. Die dort lebenden 25 und 27 Jahre alten Beschul-digten stehen im dringenden Verdacht, im Monatswechsel April/Mai dieses Jahres mehrere Handwerkerfahrzeuge im Raum Wegberg aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet zu haben.

An der Wohnung im Stadtteil Dellbrück waren Spezialkräfte im Einsatz, da Hinweise zu einer möglichen Bewaffnung des 27-Jährigen vorlagen. In den Wohnungen stellten die Ermittler neben einer Tasche mit Aufbruchswerkzeugen (Foto 1) mehre-re Werkzeugkoffer (Foto 1) sowie 20 Mobiltelefone (Foto 2) sicher. Drei sicherge-stellte fremde Führerscheine wurden nach ersten Recherchen im August bei Auto-aufbrüchen in der Kölner Innenstadt sowie in den Stadtteilen Neubrück und Vingst gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 74 der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen, ob die beiden Beschuldigten auch für Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen in Köln infrage kommen.

Für weitere Nachfragen wenden Sie sich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach.

