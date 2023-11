Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Grundstück

Waldfeucht-Bocket (ots)

In der Nacht von Dienstag (31. Oktober), 20.00 Uhr zu Mittwoch (1. November), 8:30 Uhr, wurde vom Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße An der Flachsroth ein Olivenbaum entwendet. Die Diebe drangen auch in die Garage ein, hier wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell