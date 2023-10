LPI-GTH: Scherenarbeitshebebühne entwendet- Zeugensuche

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf der L 2147 zwischen Schönau und Engelsbach ein Verkehrsunfall. Eine 86-Jährige kam in einer Linkskurve mit ihrem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Strauchwerk zum Stehen. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrzeug ...

