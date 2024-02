Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Lagerhalle

Pößneck (ots)

Am Samstag, gegen 14.00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle der Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Pößneck Am Härlsberg gemeldet. Der Feuerwehr gelang es ein Ausbreiten auf umliegende Objekte zu verhindern. Eine Person zog sich leichte Verletzungen aufgrund der starken Rauchentwicklung zu. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10 000,-Euro geschätzt. Die genauen Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

