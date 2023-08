Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Handyraub - Beschuldigter in Untersuchungshaft - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.08.2023, gegen 22 Uhr, sollen zwei junge Männer am Bahnhof in Weil am Rhein gemeinschaftlich versucht haben, ein Handy zu rauben. Die Tatverdächtigen sollen auf einen Fahrgast gemeinsam eingewirkt haben, der am Bahnsteig wartete und sein Handy in der Hand hielt. Einer der Tatverdächtigen soll in der Folge das Handy ergriffen und versucht haben, dieses dem Fahrgast zu entreißen. Dieser setzte sich zur Wehr und entzog sich, in dem er in einen abfahrbereiten Zug stieg. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die beiden Tatverdächtigen noch am Bahnhof festnehmen. Gegen einen der Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lörrach ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht Zeugen! Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden.

ts

