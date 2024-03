Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol am Partnerschaftskreisel in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizeiinspektion Ingelheim ein Fahrzeug im Straßengraben neben dem Partnerschafskreisel (L 422) in Ingelheim gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort neben dem gemeldeten Fahrzeug zwei Personen antreffen. Eine 56-jährige weibliche Person gab daraufhin an, dass Fahrzeug geführt und unabsichtlich die falsche Ausfahrt aus dem Kreisel genommen zu haben. Nachdem sie bemerkt habe, dass die Ausfahrt auf einen Feldweg führte, habe sie versucht das Fahrzeug zu wenden und sei dabei in den Graben gefahren. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,15 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Des weiteren erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

