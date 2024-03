Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden auf der B 247

Mühlhausen (ots)

Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Nachmittag des 23.03.2024 gegen 14:30 Uhr kurz hintereinander auf der B 247 am Ortseingang Höngeda aus Richtung Großengottern. Ein Pkw Renault aus Großengottern musste verkehrsbedingt bremsen. Der 65-jährige Fahrer des folgenden Pkw Mercedes aus Unterfranken bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 18 000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Diesen Unfall bemerkte der Fahrer des dahinter fahrenden Pkw Ford rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug in sicherem Abstand zum Stehen bringen. Der folgende 34-jährige Fahrer eines Pkw BMW war jedoch nicht so aufmerksam und fuhr auf den Ford auf. Auch hier wurde niemand verletzt, es stand nur geringer Sachschaden an beiden Pkw.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell