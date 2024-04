Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von Kompletträdern bei Ingelheimer Autohaus

Ingelheim (ots)

Auf dem Außengelände eines Ingelheimer Autohauses in der Konrad-Adenauer-Straße ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Entwendung von Kompletträdern eines ausgestellten PKWs gekommen. Bislang unbekannte Täter demontieren an einem PKW alle vier Räder. An sechs weiteren Fahrzeugen wurden ebenfalls Radmuttern gelöst, jedoch scheiterte die Tatvollendung vermutlich an technischen Hindernissen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell