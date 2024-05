Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Neue Mitte Ingelheim: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 01.05.2024 wurde in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 18:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße / Bahnhofstraße in Ingelheim ein schwarzes E-Bike, der Marke Riese und Müller gestohlen. Auf dem Gepäckträger des entwendeten Fahrrades befand sich ein Fahrradkorb, in diesem standen drei Flaschen mit Sonnenblumen. Der bislang unbekannte Täter nahm die drei Flaschen heraus und stellte sie auf dem Boden ab. Der Vorgang könnte möglichweise von Passanten beobachtet worden sein. Ein weiteres Fahrrad der Marke Riese und Müller wurde vermutlich aufgrund eines gut sichtbaren GPS Trackers nicht entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

