POL-DA: Trebur-Geinsheim: Grauer Audi Q7 von Unbekannten entwendet/Wer hat das Auto gesehen?

Trebur (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag (16.05.) auf noch unbekannte Weise einen grauen Audi Q7, der in der Ringstraße geparkt war. An dem Auto war das amtliche Kennzeichen "GG-Q 60" angebracht.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Autos werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

