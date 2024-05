POL-DA: Bensheim: Starkstromkabel von Baustelle gestohlen

Darmstadt (ots) - In den vergangenen zwei Tagen nahmen Diebe ein Friseurgeschäft und ein Mehrfamilienhaus ins Visier und machten Beute. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (14.5.) gegen 20 Uhr und Mittwoch (15.5.) brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Landwehrstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt in das ...

