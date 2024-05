Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht in der Straße "Obere Hauptstraße) (08.05.2024)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr eine Unfallflucht in der Straße "Obere Hauptstraße" begangen. Bei der Vorbeifahrt beschädigte der Unbekannte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Dem Geschädigten erzählten Kinder, dass ein schwarzer VW mit Anhänger den BMW gestreift hätte.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können und insbesondere die Kinder, sich beim Polizeirevier Oberndorf, unter Tel. 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell