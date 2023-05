Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrmanöver führt zu Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weil ein augenscheinlicher Jugendlicher kurzzeitig am Montagmittag auf dem Hinterrad seines Fahrrades fuhr und in der Folge die Kontrolle über sein Gefährt verlor, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein 60-jähirger Radfahrer wollte gerade auf der Brückenstraße in Dorndorf-Steudnitz eine Gruppe radfahrende Jugendlicher überholen, als ein Unbekannter versuchte auf dem Hinterrad zu fahren. Dies misslang, wodurch der Junge nach links fiel und mit dem 60-Jährigen kollidierte. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Der Jugendliche indes verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden.

