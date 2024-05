Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr Konstanz) Unbekannter beschädigt Mercedes CLA (08./09.05.2024)

(Hilzingen, Lkr Konstanz) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in der Roseneggstraße, Höhe Hausnummer 13 C, mutwillig ein Auto beschädigt. Die Unbekannten befanden sich auf dem Fahrzeug und verursachten auf der Motorhaube, der Frontschutzscheibe und dem Panoramadach auf bislang unbekannte Weise Beschädigungen in Höhe von über 10.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweis auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter 07731 888-0, zu melden.

