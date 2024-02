Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brandstiftung in Kindergarten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 14.02.2024, gegen 20.45 Uhr brachen Unbekannte in die Kindertagesstätte Violett in der Krozinger Straße in Freiburg ein und zündeten nach derzeitigen Erkenntnissen im Obergeschoss eine dort befindliche Holzpalette an.

Durch die entstandene Hitzeentwicklung des Feuers wurde die mit Rigipsplatten verkleidete Holz - und Deckenwand in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Das Gebäude ist durch einen vorausgegangenen Brand bereits stark beschädigt gewesen und war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht bewohnt.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr Freiburg konnte den Brand sehr schnell löschen und größeren Schaden verhindern.

Der Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell