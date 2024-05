Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell -Böhringen, Lkr Konstanz) Unbekannte beschädigen Maibaum (09.05.2024)

(Radolfzell -Böhringen, Lkr Konstanz) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte auf dem Rathausvorplatz den Maibaum aus der Verankerung gelöst, so dass dieser in Schräglage geriet. Die Baumkrone brach ab, hing jedoch noch am Baum. Beamte des Polizeireviers Radolfzell verständigten die Feuerwehr Böhringen und sicherten den Gefahrenbereich ab. Der schräg stehende Maibaum musste schließlich von der Feuerwehr zerlegt werden.

