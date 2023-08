POL-NI: Korrektur zu: Nienburg - Mit dem Trecker in die Fußgängerzone https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/5580203

Luhden (ots) - (ma) Eine 58jährige Pedelec-Fahrerin aus Luhden hat sich am Freitag gg. 18.20 Uhr beim Befahren der Dorfstraße in Luhden schwer verletzt. Die Zweiradfahrerin, ausgestattet mit einem Fahrradhelm, stürzte beim Überfahren eines abgesenkten Bordsteines und zog sich Frakturen zu. Neben einem Rettungswagen, der die Verletzte in das Schaumburger Klinikum fuhr, erschien auch ein Notarztfahrzeug an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg ...

