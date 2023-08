Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Mit dem Trecker in die Fußgängerzone

Nienburg (ots)

(KEM) Ein nicht alltägliches Bild bot sich Polizeibeamten in der Nacht von Freitag auf Samstag, als sie gegen 23.45 Uhr in der Fußgängerzone der Nienburger Innenstadt im Rahmen der Streife einen großen Fendt-Trecker am Marktplatz geparkt stehen sahen.

Als sie in einer anliegenden Gastronomie nach dem dazugehörigen Fahrzeugführer fragten, teilten Bürgerinnen und Bürger mit, dass der Treckerfahrer bereits vor ca. einer halben Stunde angekommen und in eine andere Lokalität eingekehrt sei. Aufgrund der Lautstärke, die der Trecker bei der Anfahrt verursachte, hatten dies einige mitbekommen. Die Polizeibeamten stellten den 40-jährigen Fahrzeugführer kurz darauf dort fest. Der Mann aus der Samtgemeinde Weser-Aue zeigte sich zunächst uneinsichtig, leistete den Anweisungen der Polizeibeamten dann jedoch Folge und fuhr den Trecker weg. Für die Ordnungswidrigkeit wurde zudem ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro fällig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell