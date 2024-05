Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Trunken und schlafend mit dem Auto verunfallt (09.05.2024)

Furtwangen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von über 30.000 Euro gekommen. Die Mitteilung über den Unfall kam vom 25-jährigen Unfallverursacher selbst. So wie auch der Hinweis, auf seine alkoholische Beeinflussung, die sich später mit knapp zwei Promille bestätigte. Ausschlaggebend war jedoch nicht nur das, sondern auch vermutlich ein vorangegangener Sekundenschlaf, weswegen der Dacia Duster nach links von der Straße abkam. Dort stieß das Auto mit einem Brückengeländer zusammen und blieb fahrunfähig mittig der Bahnhofstraße stehen. Das Auto musste abgeschleppt und der Fahrer nach einer Blutentnahme im Krankenhaus den Führerschein abgegeben. Ein im Auto befindlicher 23-jähriger Beifahrer blieb ebenfalls unverletzt.

