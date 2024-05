POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Jahrmarkt am Döbeleplatz - Zeugenaufruf (04.05.20424)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es im Kreisverkehr in der Georg-Fischer-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von über 9.000 Euro entstanden ist. Eine 19-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz wechselte von der inneren auf die äußere Fahrspur, um den Kreisverkehr in die ...

mehr