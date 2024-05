Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel im Kreisverkehr (07.05.2024)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es im Kreisverkehr in der Georg-Fischer-Straße zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von über 9.000 Euro entstanden ist. Eine 19-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz wechselte von der inneren auf die äußere Fahrspur, um den Kreisverkehr in die Güterstraße verlassen zu können. Bei dem Wechsel übersah die junge Frau einen neben ihr fahrenden Mercedes eines 63-jährigen Mannes und touchierte das Auto seitlich. Hierbei entstand am Daimler-Benz Sachschaden in Höhe von rund 6.000, am Mercedes in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell