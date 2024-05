Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung (07.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an mindestens zwei Autos ist es am Dienstag zwischen 7 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Chiron Werke auf der Gartenstraße gekommen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein bislang unbekannter Täter den Lack an zwei Autos. Die Autos waren ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere dort geparkte Autos von den Tätern beschädigt worden sind. Weitere Geschädigte oder Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 9410.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell