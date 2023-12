Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Landkreis Konstanz) - Verkehrsrowdy ohne Führerschein rast durch Stockach - Geschädigte und Zeugen gesucht (22.12.2023)

(Stockach/Landkreis Konstanz) (ots)

Eine ganze Latte von Verstößen begangen hat ein 34-Jähriger am Freitagabend ab 22.49 Uhr in Stockach. Zunächst wurde der von ihm geführte silberfarbenen Seat Ibiza ohne angebrachte Kennzeichen an einer Tankstelle in der Tuttlinger Straße in Stockach für mehr als 80,- EUR ohne zu bezahlen betankt. Unter starker Beschleunigung flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit von der Tankstelle in Richtung Hägerweg, wo es zur Auslösung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage kam. Auf der Strecke überholte er in der Tuttlinger Straße mehrere Autos. Bei der Weiterfahrt überholte er in der Heinrich-Fahr-Straße, kurz vor einem Zebrastreifen, zwei weitere Fahrzeuge. Hierzu fuhr er mit hoher Geschwindigkeit links an einer Verkehrsinsel vorbei. An der Einmündung der Radolfzeller Straße in die Goethestraße fuhr er über die dort "rot" zeigende Lichtzeichenanlage, bevor er seine Fahrt Richtung Espasingen fortsetzte. Dort konnte er schließlich nach kurzer Verfolgung von der Polizei gestoppt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da sich bei ihm der Verdacht auf den Einfluss von Betäubungsmitteln ergab, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Die für das Fahrzeug ausgegebenen Kennzeichen konnten im Kofferraum aufgefunden werden. Auf dem Beifahrersitz saß der 25-jährige Fahrzeughalter, welcher sich nun wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten muss. Gegen den 34-jährigen Fahrzeuglenker wurden mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Tankbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Stockach, etwaige Geschädigte oder Zeugen der halsbrecherischen Fahrt sich unter der Rufnummer 07771/93910 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell