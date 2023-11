Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Licht-Test-Aktion 2023: "Gut sehen! Sicher fahren!" - Polizei Rheinland-Pfalz zieht nach landesweitem Kontrolltag Bilanz

Mainz (ots)

674 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 17 Straftaten: Das ist die Bilanz von landesweiten Verkehrskontrollen, um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für eine korrekte Fahrzeugbeleuchtung zu schärfen. Im letzten Jahr stellte sich nämlich heraus, dass jedes vierte Auto mit mangelhaftem Fahrlicht unterwegs war. Der 24-stündige Kontrollzeitraum in diesem Jahr erstreckte sich dabei vom 07. November bis in die Morgenstunden des 08. November. An 196 Kontrollstellen in Rheinland-Pfalz waren 699 Polizeibeamtinnen und -beamte für die Lichtkontrolle im Einsatz. 2700 Fahrzeuge (davon 62 Fahrräder/Pedelecs) wurden kontrolliert. 642 Fahrzeuge wiesen hierbei Beleuchtungsmängel auf. "Mangelhafte Fahrzeugbeleuchtung ist ein Sicherheitsrisiko", warnt LKA-Verkehrsexperte Volker Weicherding, "denn wer mit defekter Beleuchtungseinrichtung unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern erhöht auch das Unfallrisiko für andere."

Die Kontrollen waren der Abschluss der vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz angekündigten Licht-Test-Aktion "Gut sehen! Sicher fahren". Hierbei konnten alle Verkehrsteilnehmer im gesamten Oktober das Serviceangebot der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) nutzen. Meisterbetriebe der Kfz-Innung in ganz Deutschland überprüften dabei kostenlos die Beleuchtungseinrichtung an PKW und Nutzfahrzeugen. Kleine Mängel wurden sofort und kostenlos behoben. Lediglich die erforderlichen Ersatzteile und die Einstellarbeiten mussten bezahlt werden. Wenn alles in Ordnung war, gab es die neue Licht-Test-Plakette 2023 für die Windschutzscheibe und freie Fahrt bei den Polizeikontrollen.

