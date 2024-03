Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Rückwärts rollendes Auto verursacht Sachschaden

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am Donnerstagnachmittag parkte ein 45-Jähriger seinen VW am Fahrbahnrand vom Emigtalweg in Heiligkreuzsteinach. Nach dem Verlassen rollte das Auto rückwärts und kollidierte dabei gegen 17:45 Uhr mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW.

Durch den Aufprall wurden die Stoßstangen der Fahrzeuge zerkratzt und eingedellt, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Neckargemünd fortsetzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell