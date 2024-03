Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Korrekturmeldung - Heidelberg/ BAB 5: Autofahrer dreht durch und riskiert Menschenleben - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg/ BAB 5 (ots)

Entgegen der Erstmeldung ereignete sich die Gefährdung des Straßenverkehrs am Dienstag, dem 05.03.2024.

Am Dienstag war ein 59-Jähriger mit einem Honda auf der BAB 5 von Heidelberg in Richtung Karlsruhe unterwegs. Um kurz vor 9 Uhr überholte er nach dem Autobahnkreuz Heidelberg auf der linken der beiden Spuren mehrere Lastwagen. Plötzlich drängelte von hinten ein schwarzer Volvo. Dessen Fahrer fuhr sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe, obwohl der Hondafahrer auf Grund des Verkehrs gar nicht nach rechts hätte einscheren könne. Zudem hielt sich der 59-Jährige an die dort geltende Geschwindigkeitsbegrenzung, so dass er auch nicht schneller fahren konnte. Nachdem der Überholvorgang abgeschlossen war, wechselte der Hondafahrer vorbildlich nach rechts. Doch damit war für den Drängler die Sache nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschleunigte der Volvo stark, überholte den Honda und zog unmittelbar vor diesem nach rechts. Der 59-Jährige konnte eine Kollision nur deshalb verhindern, weil er das andere Fahrzeug im Blick behalten hatte und geistesgegenwärtig auf den Standstreifen auswich. Ein LKW musste auf die linke Spur ausweichen, um nicht mit den Autos zusammenzustoßen. Der Volvofahrer bremste anschließend den Hondafahrer noch massiv aus. Nach seinem rücksichtslosen und lebensgefährlichen Fahrmanöver, beschleunigte der bislang unbekannte Volvo-Fahrer sein Auto und raste mit ihm in Richtung Karlsruhe davon. Gegen den Unbekannten ermittelt die Verkehrspolizei nun wegen Nötigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Sollte sich der Tatverdacht gegen den Fahrer bestätigen, wird er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen

Zeugen oder Geschädigte, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174 4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell