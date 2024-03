Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/A5: Autos überholen auf der A5 verkehrswidrig über den Seitenstreifen - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Donnerstag, den 29.02.2024 befuhr ein VW-Fahrer gegen 17:30 Uhr mit seinem silberfarbigen T-Roc die A5 aus Richtung Autobahnkreuz Weinheim kommend in südliche Richtung. Dabei legte er, ersten Ermittlungen zu Folge, eine rasante Fahrweise an den Tag und überholte mehrere Fahrzeuge verkehrswidrig über den Standstreifen. Auch ein Lexus-Fahrer überholte den zähfließenden Verkehr über den Seitenstreifen.

Auf dem Seitenstreifen befanden sich Steine, die durch das Befahren aufgewirbelt wurden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 zu melden.

