FW Hannover: Wassereinbruch an einem Binnenschiff

Hannover (ots) - Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Stadtbahnunfall gerufen. Ein 61-jähriger Mann wurde von der Bahn erfasst und dabei tödlich verletzt. Gegen 18:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn der stadteinwärts fahrenden Linie 9 in der Empelder Straße gemeldet, bei der eine Person unter die Bahn geraten sein soll. Umgehend wurde ein Großaufgebot an ...

