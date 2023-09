Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Vermutlich gestohlene Kleinkrafträder aufgefunden

Zeugen gesucht

Kleve-Materborn / Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntag (3. September 2023) wurden in Kellen und in Materborn gestohlene Kleinkrafträder gefunden. Gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei ein Motorroller in einer Wiese an der Straße In den Galleien gemeldet. Etwa 150 m von der Louisenbrücke entfernt lag der schwarz / orange-farbene Roller der Marke Explorer Speed. Er wurde offensichtlich kurzgeschlossen, die angebrachten Versicherungskennzeichen gehörten nicht zu dem Roller. Bislang sind die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs noch unklar, es wurde sichergestellt.

In Materborn fand eine Zeugin einen Motorroller an der Sackstraße an einem Speicherbecken und informierte die Polizei. Das Kleinkraftrad der Marke Luxxon Eco wies massive Beschädigungen an der Fahrzeugverkleidung auf, ein Versicherungskennzeichen war nicht angebracht. In der Nähe fanden die Beamten einen dazugehörigen Helmkoffer mit beschädigtem Schloss. Auch dieser Roller wurde sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise geben können, wie die Motorroller jeweils an ihre Fundorte gekommen sind oder wem sie gehören, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

