POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

47-Jähriger Radfahrer schwer verletzt

Rheurdt (ots)

Am Sonntagabend (3. September 2023) kam es auf der B510 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 59-Jährige Autofahrerin aus Issum war gegen 18:25 Uhr in einem Opel Corsa auf der B510 in Richtung Rheurdt unterwegs. An der Einmündung zur Straße Niederend wollte sich nach links in Richtung Stadtzentrum abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer, der in dem Moment die Einmündung passierte und den die Frau vermutlich übersah. Der 47-Jährige Radfahrer aus Rheurdt wurde auf den Wagen aufgeladen und stürzte dann auf die Straße. Er zog sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (cs)

