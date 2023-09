Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall

Drei Fahrzeuge beteiligt, eine Person schwer verletzt

Emmerich (ots)

Am Samstagvormittag (2. September 2023) ereignete sich an der Kreuzung Großer Wall / Pesthof / Van-Gülpen-Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59-Jähriger aus Emmerich in einer Mercedes E-Klasse auf der Straße Großer Wall in Fahrtrichtung Elten unterwegs. Zunächst kam er auf Höhe der Hausnummer 4 aus bislang noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und beschädigte diese stark. Der Mann setzte seine Fahrt jedoch fort und fuhr laut Zeugenaussagen trotz rot an-zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich Großer Wall / Pesthof / Van-Gülpen-Straße ein. Dort stieß er mit dem VW Polo eines 44-Jährigen Fahrers aus Emmerich zusammen, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch in den BMW einer Familie aus Emmerich schleuderte. Der 44-jährige Fahrer des VW wurde durch die Kollision schwer verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Insassen des BMW blieben unverletzt. Auch nach diesem Zusammenstoß fuhr der 59-Jährige weiter in Richtung Eltener Straße und kollidierte auf der Straße Steintor mit einem Verkehrszeichen und mehreren Warnbarken. Auf Höhe der Straße Am halben Mond konnten Einsatzkräfte den Wagen letztlich antreffen. Der Mann am Steuer blieb unverletzt, es ergaben sich bislang keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss bei ihm. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache Grund für seine eingeschränkte Fahrtauglichkeit sein. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde zunächst sichergestellt. An allen drei beteiligten PKW entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell