Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, beschädigter Pkw, Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Fichtenau: Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht auf Dienstag hebelte ein Einbrecher gegen 0.45 Uhr ein Kellerfenster eines Wohnhauses in der Brunnengasse auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Zimmer und entwendete Schmuck. Hierbei wurde er von einer Bewohnerin überrascht. Die polizeiliche Fahndung nach dem Einbrecher verlief ohne Erfolg. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Wallhausen: Pkw beschädigt

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen zerkratzte ein Unbekannter einen Pkw, der zu dieser Zeit in der Frankenstraße abgestellt war. Zudem schlitze er drei Reifen auf. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag wurde gegen 17.30 Uhr ein Opel beschädigt, der auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Schillerstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher war mit einem Dacia unterwegs. Der Schaden wird auf 1500 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07971/95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Ilshofen-Großallmerspann: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete in der Nacht auf Montag aus einem Skoda eine zurückgelassene Geldbörse. Vermutlich war der Pkw, der in der Wirtsgasse abgestellt war, unverschlossen. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Ilshofen untere Telefon 07904/940010 entgegen.

Fichtenau-Unterdeufstetten: Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 52 Jahre alter Mann erlitt am Montagabend auf einer Baustelle so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus verstarb. Der Mann setzte im Trollblumenweg mit weiteren Personen Betonelemente im Garten, wobei sie auch einen Bagger sowie Autokran einsetzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein tonnenschweres Element um und auf den 52-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst sowie Polizei war auch die Feuerwehr Fichtenau mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genaueren Unfallhergangs soll ein Gutachter hinzugezogen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell