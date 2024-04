Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diesel entwwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw mit Planenaufbau fuhr beim Rangieren gegen einen geparkten VW Lupo und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der Lkw-Fahrer flüchtete nach dem Vorfall und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls, der sich am Montag gegen 10.05 Uhr in der Heiniger Straße ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

3000 Euro Sachschaden verursachte am Montag gegen 11.05 Uhr ein unbekannter Autofahrer, der auf einem Parkplatz in der Wernerstraße bei dem dortigen Tafelladen gegen eine geparkten VW Golf fuhr. Der Unfallverursacher flüchtete ohne den Vorfall zu melden. Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Rudersberg: Unfall an Einmündung

Der Fahrer eines Klein-Lkw befuhr am Montag gegen 19.20 Uhr die Schlechtbacher Straße und stieß an der Einmündung Buchgärten mit einem von rechts einbiegenden Klein-Lkw zusammen, dessen Fahrer rückwärts in die Einmündung eingefahren ist. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf ca. 14.000 Euro.

Berglen: Diesel abgepumpt

An einer Baustelle in der Boßlerstraße wurde am vergangenen Wochenende aus einem Baustellenfahrzeug ca. 80 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet zur Klärung des Vorfalls unter Tel. 07195/6940 um sachdienliche Hinwiese.

